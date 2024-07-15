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豐興上周鋼筋調漲零星買盤進場 本周開平盤

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-07-15 15:17

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豐興董事長林大鈞。(鉅亨網資料照)

鋼筋廠豐興 (2015-TW) 今 (15) 日開出本周盤價，鋼筋上周每公噸調漲 200 元後，本周開出平盤；豐興說明，上週鋼筋漲價後，市場零星買盤進場，下游態度仍取決於原料走勢。

國際原料行情來看，日本 2H 廢鋼持平每公噸 357 美元，美國貨櫃廢鋼報價小漲 2 美元至每公噸 347 美元；澳洲鐵礦砂則由每公噸 110.35 美元下跌到 107.9 美元。

豐興說明，鐵礦砂因上週中國鋼品市場周初全面下跌週末跌幅收斂以小跌做收。目前觀察，反彈動能與態度強，華南大雨告一段落，鋼需可能在 7 月迎來反彈，且市場期待政府提出利多，期待後勢走出短期谷底。

廢鋼方面，豐興表示，美廢國內收購價下跌有限，加上受海運費調漲支撐美廢小漲；日本廢鋼則持續受到亞洲夏季限電影響，廢鋼需求下降，出口報價持平。

豐興表示，國內廢鋼價格隨國際廢鋼報價持平、供應商平常心出貨；鋼筋下游態度取決於原料走勢，因此也維持平盤；目前豐興廢鋼收購價每公噸 1.05 萬元、鋼筋每公噸 1.93 萬元；型鋼也持平每公噸 2.62 萬元。

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豐興鋼筋廢鋼

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