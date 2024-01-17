只剩2天！土銀承辦勞保紓困貸款 春節前撥款 最高可貸10萬元

113 年勞保紓困貸款即將於 1 月 19 日截止受理，凡於期限內申請者，可望於農曆春節前領到撥款。申請者最高可貸 10 萬元，貸款期間 3 年，年利率為 2.04%，前 6 個月按月付息不還本，第 7 個月起按月平均攤還本息。以最高借款 10 萬元為例，前 6 個月每月只須繳利息 170 元，自第 7 個月開始每月繳本息 3422 元。

勞保局提醒，有需求且符合申請資格的勞工朋友，請儘快至土地銀行各地分行申請，或透過網路點選進入土地銀行入口網站（https://oi.landbank.com.tw/labor），即可線上完成申請、簽約及對保手續，全程 e 化免臨櫃。申請後亦可透過該行網站查詢辦理進度及核定結果。

另外，近日勞工朋友詢問較多關於勞保紓困貸款仍有舊欠餘額，可否先行清償後再申請 113 年勞保紓困貸款，勞保局說明，凡於受理期間內，還清舊欠本息且符合本次申請資格條件者，亦可再申辦本次貸款。

勞保局提醒，土地銀行會以電子郵件或手機簡訊通知勞工朋友核定及撥款訊息，故請務必提供正確之電子郵件或手機號碼，確保可接收到通知。只要貸款資格經審核通過且完備貸款手續者，款項約 7 個工作天會撥入帳戶，將來得及在農曆春節前獲得貸款。