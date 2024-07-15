房市低迷持續中！中國6月70城市新屋價格月減0.67% 惟降幅縮小

鉅亨網編譯陳韋廷 2024-07-15 11:31

中國房市持續低迷，國家統計局今 (15) 日公佈上月 70 個中大型城市商品住宅銷售價格變動情況，雖月減 0.67%，但降幅較上月縮小 0.2 個百分點，年減率則從 5 月的 4.3% 擴大至 4.9%。中古屋方面，由 5 月的 1% 月減率下降至 0.85%，年減幅度亦由 5 月的 6.79% 擴大至 7.87%。

中國國家統計局城市司首席統計師王中華表示，上月 70 城商品住宅銷售價格月減率總體縮小，年減率也下滑，其中一線城市中古屋降幅減少。

數據顯示，一線城市上月新建商品住宅銷售價格年減 3.7%，降幅比上月擴大 0.5 個百分點，北京 6 月新建商品住宅價格月減 0.6%，年減 2.4%，廣州和深圳分別年減 9.3% 和 7.7%，上海則月增 0.4%，年增 4.4%，中古屋價格也月增 0.5%，但年減 6.3%。

在二、三線城市方面，上月新建商品住宅銷售價格分別年減 4.5% 及 5.4%，降幅比 5 月分別擴大 0.8 個及 0.5 個百分點。

中古屋價格方面，上月一線城市年減 9%，降幅比 5 月減少 0.3 個百分點，北上廣深分別下降 7.8%、6.3%、12.4% 和 9.5%，二、三線城市年減則分別達 7.9% 及 7.7%，降幅均較 5 月擴大 0.4 個百分點。

中國 70 個中大型城市中，上月新建商品住宅和中古屋銷售價格呈月減表現的城市分別有 64 個和 66 個，均較 5 月時減少 4 個。

上述 70 城房價統計以一、二、三線城市劃分，一線城市指的是北京、上海、廣州、深圳等 4 個城市。二線城市指天津、南京、杭州、寧波、合肥、福州、青島、長沙、重慶、成都與昆明等 31 個城市。