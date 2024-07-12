6年前人民幣180萬賣房 現在120萬買回 還能收房租！

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-07-12 15:17

7 月 11 日一早，「女子（人民幣，下同）180 萬賣掉杭州房子 120 萬買回」的話題衝上百度熱搜。

據潮新聞 · 錢江晚報周四（11 日）報導，「今年上半年，我把 6 年前賣掉的『老破小』又買回來了，還淨賺 60 萬元呢！」說起不久前的買房經歷，山東姑娘劉芸（化名）有些興奮。

2018 年，為了回老家發展，劉芸賣掉了自己在市中心的「老破小」——嘉滙大廈一套頂樓 51㎡的房源。雖然有電梯，但這套房子在頂樓，當時她賣掉的價格不算高，約 180 萬元。

雖然劉芸回了老家，但她依然喜愛杭州這座她曾經奮鬥過的城市。

今年上半年，杭州市中心「老破小」成交火熱，劉芸在曾幫自己賣房的仲介朋友圈看到一套與自己之前那套房子差不多面積的房源，只要 125 萬元。於是，劉芸立刻決定回杭州看房。

「我到現場後都驚呆了！怎麼會有那麼巧的事呢？我要看的這套房子跟我當年賣掉的房子是同一幢！」劉芸說，兩套房同樣是 51㎡，她賣掉的是頂樓，而這套是 16 樓，樓層更好了。

「不是頂樓反而更好出租，也更適合我。」劉芸看完房，當即決定下單，以 120 萬元成交。

劉芸表示，下單的另一個原因，是這套房源本身就帶租約，月租金 3,500 元，年租金回報率高達 3.5%。「和存款利率相比，這樣的回報率已經相當不錯了。」她說。

去年以來，杭州二手房市場一直有「以價換量」的特徵，價格一路走低。從 6 月整體數據來看，儘管成交量增加，但杭州二手房的價格仍未徹底止跌。

杭州貝殼研究院的統計數據顯示，6 月杭州二手房網簽量達到 8,849 套，較去年同期激增 68.3%，二手房成交量已連續 4 個月突破 8,000 套。