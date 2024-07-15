李嘉誠旗下東莞建案打5折賣房！專家：不是房價跌 只是降價衝量

鉅亨網新聞中心 2024-07-15 17:23

中國房市持續低迷之際，不少開發商降價刺激買氣，萬科集團今年上半年的財報表現還因此受到拖累，而繼香港多個建案打折出售后，李嘉誠的長實集團旗下和記黃埔在廣東東莞的建案也開始降價促銷。

近日有市場消息稱李嘉誠旗下位於東莞建案「海逸豪庭」5 折起售，該建案大降價，推出 30 套特價房，最低單價約每平方公尺人民幣 1.3 萬元，兩房總價 90 萬元起跳，首期 13 萬元，三房總價則是 120 萬元起，首期 10 萬元。

海逸豪庭位於東莞市厚街鎮橫崗水庫旁，總佔地約 7000 畝，總建築面積達 200 萬平方公尺，擁有 2000 畝海逸高爾夫國際錦標級球場，是東莞少有的千畝建案之一。

根據公開資料，從 1999 年和記黃埔拿下這塊地算起，海逸豪庭建案已開發 25 年，中間曾因囤地 95 個月而被罰近 8 千萬人民幣的土地閑置費，但之後又拖了 5 年。

海逸豪庭銷售人員表示，目前還有一些物件在銷售，都是 5 樓以下低樓層的，價格在每平方公尺人民幣 1.4 萬元至 1.5 萬元，而此次推出的特價房源介於每平方公尺人民幣 1.3 萬元至 1.6 萬元，房源較少，活動隨時結束。

上述銷售人員指出，海逸豪庭此前銷售單價約人民幣 2.3 萬元至 2.4 萬元，以此計算，每平方公尺降價近 1 萬元。由於餘屋備案已久，所以不能說是價格「跳水」或突降，只能說是降價衝量。

東莞新屋代銷人士表示，5 折說法有點誇張，每平方公尺人民幣 1.3 萬元的房源僅有 2 套，只能說可以起到引流的作用。從地點來看，大樓位在南城和厚街交界，附近以學校和山地為主，相對較偏，商業配套也相對欠缺。從中古屋市場掛牌價格來看，不少房源單價也掛出 1.3 萬元至 1.5 萬元的價格。

廣東省住房政策研究中心首席研究員認為，海逸豪庭獲批准預售的時間是去年 6 月份，距離現在已一年多，即便是東莞新屋的平均售價，這一年也下降 20%。該建案餘屋預售迄今去化速度慢，因此大幅打折來清盤，這是一種正常的選擇。

中指研究院華南分院研究主管陳雪強指出，海逸豪庭降價出售不是偶然，而是以價換量的行銷策略。近幾年東莞新屋市場成交相對低迷，月均成交件數基本上在 2000 件左右，即便鬆綁限購等政策下，市場成交依然維持低檔，建商去化壓力較大。