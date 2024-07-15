盤中速報 - 台耀(4746)大漲7.28%，報110.5元
鉅亨網新聞中心 2024-07-15 10:50
台耀(4746-TW)15日10:50股價上漲7.5元，報110.5元，漲幅7.28%，成交2,001張。
台耀(4746-TW)所屬產業為生技醫療業，主要業務為原料藥。委託研發代工。
近5日股價下跌1.44%，集中市場加權指數上漲1.53%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-77 張
- 外資買賣超：+106 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-183 張
- 融資增減：-97 張
- 融券增減：-3 張
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