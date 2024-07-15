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鉅亨速報

盤中速報 - 台耀(4746)大漲7.28%，報110.5元

鉅亨網新聞中心 2024-07-15 10:50

台耀(4746-TW)15日10:50股價上漲7.5元，報110.5元，漲幅7.28%，成交2,001張。

台耀(4746-TW)所屬產業為生技醫療業，主要業務為原料藥。委託研發代工。

近5日股價下跌1.44%，集中市場加權指數上漲1.53%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-77 張
  • 外資買賣超：+106 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-183 張
  • 融資增減：-97 張
  • 融券增減：-3 張

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