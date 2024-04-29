台灣生技業進入第三波浪潮 谷月涵看好4大類60家潛力公司出線

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-04-29 12:29

寬量國際 (QIC) 創辦人暨執行長李鴻基今 (29) 日指出，經過 10 多年的洗禮與淬煉，成功的台灣新興生技公司正引領生醫產業進入「第三波浪潮」，預期資本市場將迎來新一波生技公司上市櫃熱潮，寬量國際列出目前追縱新藥開發、專業設計製造代工、學名藥、通路服務與保健品等四大類生技廠共計 60 家，看好台灣生技產業將成為國內外投資人聚焦板塊。

寬量國際策略長谷月涵 (Peter Kurz) 指出，台灣生技指數持續超越香港與美國，從 2020 年以來台灣生技指數表現亮眼，漲幅達 62%，相較之下，美國那斯達克生技指數 3 年多來僅上漲 14%，香港恆生生技指數則是下跌 42%，近乎腰斬。

谷月涵表示，台灣上市櫃興櫃生技公司總市值也從 2019 年的 230 億美元成長到 2023 年底的 430 億美元，營收則從 2019 年的 71 億美元攀升到 2023 年的 97 億美元，儘管同期間台股表現也相當突出，但台灣生技指數受惠於個別公司表現亮眼，完成海外授權、成功拓展海外市場、併購有成及新產品進展順利，表現因而超越大盤。

寬量國際資深顧問王冠然觀察，第三波浪潮的生技公司有下列幾項特點：

一、新生代的生技公司對於新技術與新治療形式的接受度很高：從全球研發中的藥品來看，傳統小分子化合物佔 67%，其他 33% 分別為新一代的大分子蛋白質藥物、核酸藥物或細胞治療，反觀台灣，傳統小分子藥物佔比明顯較低，佔 58%，而大分子蛋白藥物包括單株抗體、雙特異性抗體、抗體藥物複合體、融合蛋白，幹細胞治療與核酸藥物則佔到 42%，這說明了台灣新一代生技公司在技術創新上不但與世界接軌，而且接收創新治療形式的速度非常快。

二、為數眾多的興櫃公司，將為台灣帶來新一波的上市櫃熱潮：2008 年以來上市櫃生技公司由 35 家成長至 133 家，但近 5 年來上市櫃速度逐漸放緩，相較之下，興櫃生技公司家數則有明顯增長，目前已達 99 家，由於興櫃可以視為上市櫃的前哨站，可以期待台灣資本市場將迎來新一波生技公司上市櫃熱潮。

目前寬量國際所追蹤的 60 家台灣先進生技醫療廠商包括以下 4 大類：