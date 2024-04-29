台灣生技業進入第三波浪潮 谷月涵看好4大類60家潛力公司出線
鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-04-29 12:29
寬量國際 (QIC) 創辦人暨執行長李鴻基今 (29) 日指出，經過 10 多年的洗禮與淬煉，成功的台灣新興生技公司正引領生醫產業進入「第三波浪潮」，預期資本市場將迎來新一波生技公司上市櫃熱潮，寬量國際列出目前追縱新藥開發、專業設計製造代工、學名藥、通路服務與保健品等四大類生技廠共計 60 家，看好台灣生技產業將成為國內外投資人聚焦板塊。
寬量國際策略長谷月涵 (Peter Kurz) 指出，台灣生技指數持續超越香港與美國，從 2020 年以來台灣生技指數表現亮眼，漲幅達 62%，相較之下，美國那斯達克生技指數 3 年多來僅上漲 14%，香港恆生生技指數則是下跌 42%，近乎腰斬。
谷月涵表示，台灣上市櫃興櫃生技公司總市值也從 2019 年的 230 億美元成長到 2023 年底的 430 億美元，營收則從 2019 年的 71 億美元攀升到 2023 年的 97 億美元，儘管同期間台股表現也相當突出，但台灣生技指數受惠於個別公司表現亮眼，完成海外授權、成功拓展海外市場、併購有成及新產品進展順利，表現因而超越大盤。
寬量國際資深顧問王冠然觀察，第三波浪潮的生技公司有下列幾項特點：
一、新生代的生技公司對於新技術與新治療形式的接受度很高：從全球研發中的藥品來看，傳統小分子化合物佔 67%，其他 33% 分別為新一代的大分子蛋白質藥物、核酸藥物或細胞治療，反觀台灣，傳統小分子藥物佔比明顯較低，佔 58%，而大分子蛋白藥物包括單株抗體、雙特異性抗體、抗體藥物複合體、融合蛋白，幹細胞治療與核酸藥物則佔到 42%，這說明了台灣新一代生技公司在技術創新上不但與世界接軌，而且接收創新治療形式的速度非常快。
二、為數眾多的興櫃公司，將為台灣帶來新一波的上市櫃熱潮：2008 年以來上市櫃生技公司由 35 家成長至 133 家，但近 5 年來上市櫃速度逐漸放緩，相較之下，興櫃生技公司家數則有明顯增長，目前已達 99 家，由於興櫃可以視為上市櫃的前哨站，可以期待台灣資本市場將迎來新一波生技公司上市櫃熱潮。
目前寬量國際所追蹤的 60 家台灣先進生技醫療廠商包括以下 4 大類：
一、新藥開發：藥華醫藥 (6446-TW)、中裕新藥 (4147-TW)、圓祥生技 (6945-TW)、浩鼎 (4174-TW)、合一 (4743-TW)、智擎 (4162-TW)、育世博 (6976-TW)、華安生技 (6657-TW)、康霈 (6919-TW)、水星 (6932-TW)、全福 (6885-TW)、台新藥 (6838-TW)、昱厚生技 (6709-TW)、昱展新藥 (6785-TW)、仁新 (6696-TW)、逸達 (6576-TW)、生華科 (6492-TW)、共信 (6617-TW)、漢達 (6620-TW)、安成生技 (6610-TW)、杏國 (4192-TW)、漢康、安立璽榮、寶泰生醫。
二、專業設計製造代工：台康生技 (6589-TW)、保瑞藥業 (6472-TW)、啟弘生技 (6939-TW)、心誠鎂 (6934-TW)、泰福 (6541-TW)、永昕 (4726-TW)；醫藥原料: 台耀 (4746-TW)、神隆 (1789-TW)、雙美 (4728-TW)、中化生 (1762-TW)、旭富 (4119-TW)、永日 (4102-TW)、北極星 (6550-TW)。
三、學名藥：美時藥業 (1795-TW)、國邑 (6875-TW)、永信 (3705-TW)、中化 (1701-TW)、晟德 (4123-TW)、東洋 (4105-TW)、杏輝 (1734-TW)；高端醫材: 巨暘 (6981-TW)、太醫 (4126-TW)、邦特 (4107-TW)、五鼎 (1733-TW)、邦睿 (6955-TW)、互貴、瀚源、久方、博唯弘展。
四、通路、服務與保健品：大樹 (6469-TW)、大學光 (3218-TW)、火星 (7731-TW)、承業醫 (4164-TW)、麗豐 (4137-TW)、ABC-KY(6598-TW)、宣捷幹細胞 (4724-TW)。
寬量國際將在 6/12 至 6/13 舉辦「QIC 生技醫療線上論壇 (QIC Healthcare Forum)」， 將邀請香港、新加坡、美國及歐洲等地投資人，與台灣生技醫療公司進行對接，協助台灣生技醫療產業增加國際資本市場曝光度，未來寬量國際將持續引進國際資本市場能量，協助台灣生技產業深化競爭優勢，成長茁壯。
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