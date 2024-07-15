盤中速報 - 彬台(3379)急跌-3.03%報43.15元，成交17,929張
鉅亨網新聞中心 2024-07-15 12:52
彬台(3379-TW)近5分K跌速3.03%，15日12:52報43.15元，成交17,929張，今日跌幅為2.6％。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
彬台(3379-TW)近5日股價上漲18.93%，所屬產業為電機機械，相關電機機械股價指數下跌0.55%。櫃買市場加權指數下跌0.78%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+16 張
- 外資買賣超：+15 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+1 張
- 融資增減：+196 張
- 融券增減：+412 張
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