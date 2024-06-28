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台股

〈台股開盤〉鴻海、廣達、台達電領軍再闖23000點 生技、光電紅通通

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-06-28 09:37

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鴻海獨撐大盤台股叩關23000點，生技、光電紅通通。(圖：shutterstock)

台股今 (28) 日早盤以 22896.73 點開低，不過隨後翻紅，最高來到 22969.38 點，持續叩關 23000 點，預估成交量 3600 億元。今天台積電、聯發科表現較弱，由鴻海、廣達、台達電撐盤，生技以及光電族群則是盤面另一亮點。 

觀察今天權值股表現，權值三雄中僅有鴻海 (2317-TW) 上漲，漲幅約 0.17%，台積電 (2330-TW) 跌 0.31%，聯發科 (2454-TW) 由紅翻黑後，於平盤附近震盪。不過廣達 (2382-TW) 與台達電 (2308-TW) 今天有所表態，廣達約漲 1.15%，台達電則漲 2.07%。 

生技族群今天也有表現，台耀 (4746-TW)、藥華藥 (6446-TW) 漲逾 2%，科妍 (1786-TW)、泰福 - KY(6541-TW)、北極星藥業 - KY(6550-TW)、美時 (1795-TW)、保瑞 (6472-TW)、寶齡富錦 (1760-TW)、五鼎 (1733-TW) 以及國光生 (4142-TW) 都有超過 1% 的漲幅。 

另外，光電族群今天成為盤面亮點，憶聲 (3024-TW)、錸德 (2349-TW)、晶彩科 (3535-TW) 紛紛亮燈漲停，佳能 (2374-TW) 則進逼漲停板，有成精密 (4949-TW)、鈺德 (3050-TW)、乙盛 - KY(5243-TW)、安集 (6477-TW) 漲逾半根停板。 

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美時309.51.48%
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國光生28.91.58%
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佳能53.47.66%
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