〈台股開盤〉鴻海、廣達、台達電領軍再闖23000點 生技、光電紅通通

台股今 (28) 日早盤以 22896.73 點開低，不過隨後翻紅，最高來到 22969.38 點，持續叩關 23000 點，預估成交量 3600 億元。今天台積電、聯發科表現較弱，由鴻海、廣達、台達電撐盤，生技以及光電族群則是盤面另一亮點。