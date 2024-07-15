盤中速報 - 聯上發(2537)急拉3.74%報24.95元，成交16,465張
鉅亨網新聞中心 2024-07-15 09:38
聯上發(2537-TW)近5分K漲速3.74%，15日09:38報24.95元，成交16,465張，今日漲幅為9.67％。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
聯上發(2537-TW)近5日股價上漲9.11%，所屬產業為建材營造業，相關建材營造上漲2.32%。集中市場加權指數上漲1.53%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+4,605 張
- 外資買賣超：+4,653 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-48 張
- 融資增減：-33 張
- 融券增減：-11 張
最新相關新聞
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 盤中速報 - 台端(3432)急拉3.25%報26.65元，成交155張
- 盤中速報 - 羅昇(8374)大漲9.18%，報113元
- 盤中速報 - 鈺緯(4153)股價拉至漲停，漲停價50.9元，成交821張
- 盤中速報 - 瀚荃(8103)大跌7.02%，報72.8元
鉅亨號貼文看更多
上一篇
下一篇