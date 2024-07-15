盤中速報 - 聯上發(2537)股價拉至漲停，漲停價25.0元，成交15,441張
鉅亨網新聞中心 2024-07-15 09:38
聯上發(2537-TW)15日09:38上漲2.25元，股價漲停報25.0元，委買7張、委賣3張，成交15,441張。
主要業務為委託營造廠商興建國民住宅及商業辦公大樓出租出售業務。代理及買賣各種工程材料建設機械及進出口業務。電腦設備安裝業。所屬產業為建材營造業，相關建材營造近5日上漲2.32%。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+4,605 張
- 外資買賣超：+4,653 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-48 張
- 融資增減：-33 張
- 融券增減：-11 張
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