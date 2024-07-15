盤中速報 - 聯上發(2537)大漲7.03%，報24.35元
鉅亨網新聞中心 2024-07-15 09:26
聯上發(2537-TW)15日09:26股價上漲1.6元，報24.35元，漲幅7.03%，成交8,012張。
聯上發(2537-TW)所屬產業為建材營造業，主要業務為委託營造廠商興建國民住宅及商業辦公大樓出租出售業務。代理及買賣各種工程材料建設機械及進出口業務。電腦設備安裝業。
近5日股價上漲9.11%，集中市場加權指數上漲1.53%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+4,605 張
- 外資買賣超：+4,653 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-48 張
- 融資增減：-33 張
- 融券增減：-11 張
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