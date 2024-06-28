盤中速報 - 光電類指數類股表現強勁，漲幅2.05%，總成交額77.71億
鉅亨網新聞中心 2024-06-28 10:04
台股今日光電業類股表現強勁，28日10:04相關指數上漲2.05%，總成交額77.71億元，大盤占比14.19%。
該產業上漲家數38、下跌家數8、平盤家數2。領漲個股先進光(3362-TW)28日10:04股價上漲19.5元，報263.5元，漲幅7.99%。
光電類指數近5日上漲2.69%，櫃買市場加權指數下跌0.85%，產業指數漲幅表現優於大盤。
產業指數績效
|漲跌幅
|光電類指數
|櫃買市場加權指數
|近一週
|+2.69%
|-0.85%
|近一月
|+4.13%
|+4.91%
|近三月
|+12.85%
|+7.38%
|近六月
|+28.79%
|+14.8%
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