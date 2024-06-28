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鉅亨速報

盤中速報 - 光電類指數類股表現強勁，漲幅2.05%，總成交額77.71億

鉅亨網新聞中心 2024-06-28 10:04

台股今日光電業類股表現強勁，28日10:04相關指數上漲2.05%，總成交額77.71億元，大盤占比14.19%。

該產業上漲家數38、下跌家數8、平盤家數2。領漲個股先進光(3362-TW)28日10:04股價上漲19.5元，報263.5元，漲幅7.99%。

光電類指數近5日上漲2.69%，櫃買市場加權指數下跌0.85%，產業指數漲幅表現優於大盤。

產業指數績效

漲跌幅 光電類指數 櫃買市場加權指數
近一週 +2.69% -0.85%
近一月 +4.13% +4.91%
近三月 +12.85% +7.38%
近六月 +28.79% +14.8%

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台股台股盤中盤中速報領漲跌產業

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