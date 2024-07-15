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鉅亨速報

盤中速報 - 聯傑(3094)急跌-3.06%報38.0元，成交1,010張

鉅亨網新聞中心 2024-07-15 09:19

聯傑(3094-TW)近5分K跌速3.06%，15日09:19報38.0元，成交1,010張，今日跌幅為1.04％。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

聯傑(3094-TW)近5日股價上漲9.56%，所屬產業為半導體業，相關半導體業上漲2.71%。集中市場加權指數上漲1.53%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-1,510 張
  • 外資買賣超：-1,496 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-14 張
  • 融資增減：+1,181 張
  • 融券增減：+139 張

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