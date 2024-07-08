盤中速報 - 半導體業類股表現強勁，漲幅2.37%，總成交額333.02億
鉅亨網新聞中心 2024-07-08 09:49
台股今日半導體業類股表現強勁，08日09:49相關指數上漲2.37%，總成交額333.02億元，大盤占比21.21%。
該產業上漲家數25、下跌家數58、平盤家數3。領漲個股聯傑(3094-TW)08日09:48股價上漲2.2元，報37.25元，漲幅6.28%。
半導體業近5日上漲3.01%，集中市場加權指數上漲2.28%，產業指數波動與大盤表現同步。
產業指數績效
|漲跌幅
|半導體業
|集中市場加權指數
|近一週
|+3.01%
|+2.28%
|近一月
|+11.96%
|+7.77%
|近三月
|+23.49%
|+15.83%
|近六月
|+58.15%
|+34.46%
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