search icon
menu-icon
anue logo
澳洲房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon
鉅亨速報

盤中速報 - 半導體業類股表現強勁，漲幅2.37%，總成交額333.02億

鉅亨網新聞中心 2024-07-08 09:49

台股今日半導體業類股表現強勁，08日09:49相關指數上漲2.37%，總成交額333.02億元，大盤占比21.21%。

該產業上漲家數25、下跌家數58、平盤家數3。領漲個股聯傑(3094-TW)08日09:48股價上漲2.2元，報37.25元，漲幅6.28%。

半導體業近5日上漲3.01%，集中市場加權指數上漲2.28%，產業指數波動與大盤表現同步。

產業指數績效

漲跌幅 半導體業 集中市場加權指數
近一週 +3.01% +2.28%
近一月 +11.96% +7.77%
近三月 +23.49% +15.83%
近六月 +58.15% +34.46%

文章標籤

台股台股盤中盤中速報領漲跌產業

相關行情

台股首頁我要存股
集中市場加權指數23902.021.47%
聯傑37.055.71%

鉅亨贏指標

了解更多

#均線指標上攻

偏強
聯傑

65.52%

勝率

#帶量突破均線糾結

偏強
聯傑

65.52%

勝率

#動能指標上漲股

偏強
聯傑

65.52%

勝率

#高盈餘高毛利

偏強
聯傑

65.52%

勝率

延伸閱讀

鉅亨號貼文

看更多

Empty