盤中速報 - 欣巴巴(9906)急拉4.3%報133.0元，成交300張
鉅亨網新聞中心 2024-07-15 09:08
欣巴巴(9906-TW)近5分K漲速4.3%，15日09:08報133.0元，成交300張，今日漲幅為8.57％。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
欣巴巴(9906-TW)近5日股價上漲14.49%，所屬產業為建材營造業，相關建材營造上漲2.32%。集中市場加權指數上漲1.53%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+326 張
- 外資買賣超：+277 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+49 張
- 融資增減：-195 張
- 融券增減：+355 張
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