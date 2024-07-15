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鉅亨速報

盤中速報 - 欣巴巴(9906)急拉4.3%報133.0元，成交300張

鉅亨網新聞中心 2024-07-15 09:08

欣巴巴(9906-TW)近5分K漲速4.3%，15日09:08報133.0元，成交300張，今日漲幅為8.57％。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

欣巴巴(9906-TW)近5日股價上漲14.49%，所屬產業為建材營造業，相關建材營造上漲2.32%。集中市場加權指數上漲1.53%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+326 張
  • 外資買賣超：+277 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+49 張
  • 融資增減：-195 張
  • 融券增減：+355 張

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