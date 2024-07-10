盤中速報 - 建材營造類股表現強勁，漲幅2.59%，總成交額2.92億
鉅亨網新聞中心 2024-07-10 09:19
台股今日建材營造業類股表現強勁，10日09:19相關指數上漲2.59%，總成交額2.92億元，大盤占比0.84%。
該產業上漲家數40、下跌家數4、平盤家數4。領漲個股欣巴巴(9906-TW)10日09:19股價上漲9元，報123.0元，漲幅7.89%。
建材營造近5日下跌0.66%，集中市場加權指數上漲4.46%，產業指數無明顯表現。
產業指數績效
|漲跌幅
|建材營造
|集中市場加權指數
|近一週
|-0.66%
|+4.46%
|近一月
|-3.32%
|+9.34%
|近三月
|+17.82%
|+14.93%
|近六月
|+41.36%
|+36.3%
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