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鉅亨速報

盤中速報 - 建材營造類股表現強勁，漲幅2.59%，總成交額2.92億

鉅亨網新聞中心 2024-07-10 09:19

台股今日建材營造業類股表現強勁，10日09:19相關指數上漲2.59%，總成交額2.92億元，大盤占比0.84%。

該產業上漲家數40、下跌家數4、平盤家數4。領漲個股欣巴巴(9906-TW)10日09:19股價上漲9元，報123.0元，漲幅7.89%。

建材營造近5日下跌0.66%，集中市場加權指數上漲4.46%，產業指數無明顯表現。

產業指數績效

漲跌幅 建材營造 集中市場加權指數
近一週 -0.66% +4.46%
近一月 -3.32% +9.34%
近三月 +17.82% +14.93%
近六月 +41.36% +36.3%

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台股台股盤中盤中速報領漲跌產業

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集中市場加權指數23797.05-0.43%
欣巴巴1259.65%

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