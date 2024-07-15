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鉅亨速報

盤中速報 - 欣巴巴(9906)大漲9.39%，報134元

鉅亨網新聞中心 2024-07-15 09:06

欣巴巴(9906-TW)15日09:06股價上漲11.5元，報134.0元，漲幅9.39%，成交241張。

欣巴巴(9906-TW)所屬產業為建材營造業，主要業務為委託營造廠商興建商業大樓及國民住宅出租、出售業務。室內裝潢設計施工承包業務。其他。

近5日股價上漲14.49%，集中市場加權指數上漲1.53%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+326 張
  • 外資買賣超：+277 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+49 張
  • 融資增減：-195 張
  • 融券增減：+355 張

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