盤中速報 - 欣巴巴(9906)大漲9.39%，報134元
鉅亨網新聞中心 2024-07-15 09:06
欣巴巴(9906-TW)15日09:06股價上漲11.5元，報134.0元，漲幅9.39%，成交241張。
欣巴巴(9906-TW)所屬產業為建材營造業，主要業務為委託營造廠商興建商業大樓及國民住宅出租、出售業務。室內裝潢設計施工承包業務。其他。
近5日股價上漲14.49%，集中市場加權指數上漲1.53%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+326 張
- 外資買賣超：+277 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+49 張
- 融資增減：-195 張
- 融券增減：+355 張
最新相關新聞
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 盤中速報 - 信錦(1582)大漲7.14%，報112.5元
- 盤中速報 - 晉倫(6151)急跌-3.61%報34.7元，成交1,990張
- 盤中速報 - 欣厚-KY(4924)急跌-4.95%報27.1元，成交56張
- 盤中速報 - 聯上發(2537)大漲7.03%，報24.35元
鉅亨號貼文看更多
上一篇
下一篇