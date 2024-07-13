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鉅亨速報 - Factset 最新調查：欣興(3037-TW)目標價調升至235元，幅度約4.44%

鉅亨網新聞中心 2024-07-13 08:10

根據FactSet最新調查，共18位分析師，對欣興(3037-TW)提出目標價估值：中位數由225元上修至235元，調升幅度4.44%。其中最高估值300元，最低估值120元。

綜合評級 - 共有18位分析師給予欣興(3037-TW)評價：積極樂觀13位、保持中立4位、保守悲觀1位。

欣興(3037-TW)今(12日)收盤價為190元。近5日股價上漲6.44%，相關零組件業近5日上漲1.91%，集中市場加權指數上漲1.53%，股價漲幅表現優於大盤。

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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