鉅亨速報 - Factset 最新調查：欣興(3037-TW)EPS預估下修至7.77元，預估目標價為235元
鉅亨網新聞中心 2024-07-13 08:10
根據FactSet最新調查，共18位分析師，對欣興(3037-TW)做出2024年EPS預估：中位數由8.02元下修至7.77元，其中最高估值9.49元，最低估值5.62元，預估目標價為235元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|2026年
|最高值
|9.49(9.49)
|23.4
|20.12
|最低值
|5.62(5.62)
|8.02
|10.24
|平均值
|7.74(7.89)
|15.26
|15.66
|中位數
|7.77(8.02)
|15.58
|15.5
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|126,040,000
|169,198,000
|181,207,140
|最低值
|114,232,000
|136,325,760
|148,647,750
|平均值
|120,357,780
|153,958,540
|168,276,010
|中位數
|120,240,000
|155,582,710
|171,057,080
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|7.88
|20.08
|8.98
|3.74
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|104,036,151
|140,489,172
|104,562,747
|87,892,821
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3037/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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