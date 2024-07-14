工業富聯董座鄭弘孟致同仁信 提四大發展重點 打造「AI驅動型企業」

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-07-14 11:26

鴻海 (2317-TW) 旗下工業富聯 (Fii)(601138-CN) 董事長鄭弘孟近日發出致全體同仁的一封信，以「讓 AI 點亮我們的未來」為主旨，強調「Al+」 是千載難逢的機遇，成為一家全球領先的「AI 驅動型企業」是繼續堅持的發展方向，並點出接下來半年到未來幾年公司發展四大重點。

鄭弘孟在信件開頭時表示，時間過得很快，公司上市已經六年了，2024 年也已經過一半。在全體同仁的努力與不懈努力下，公司發展越來越好，各方面的成績有目共睹，也代表管理階層表達最誠摯的感謝。

鄭弘孟接著提到，目前，一場席捲全球的 Al 競賽正在如火如茶進行，工業富聯與全球最頂級的客戶攜手站在一起，成為 AI 產業發展的重要推動者之一。毫無疑問，AI 已經成為公司未來發展的核心驅動力「讓 AI 點亮我們的未來」、成為一家全球領先的「AI 驅動型企業」，是要繼續堅持的發展方向。

然而，科技創新永無止境，市場發展瞬息萬變，遠遠無法滿足現狀。沒有最好，只有更好！「Al+」 是千載難逢的機遇，攜手同心與時間競速，以 AI 為核心競爭力，加速推動建構新質生產力，一定能為工業富聯譜寫輝煌新篇章。如何掌握產業發展的巨大機遇，因應未來的不確定性風險？鄭弘孟認為，以下幾點對公司接下來的半年甚至未來幾年都至關重要：

首先，做強「AI 產品」，鞏固「雙龍頭」地位

一方面，全球掀起 AI 算力中心的建設競賽，拉動 Al 伺服器等算力及交換器等設備的加速升級。另一方面，Al 正在加速從雲端走向邊緣終端，AI PC 正來勢洶洶，AI 手機的風帆也已經開啟，AI 在智慧終端的應用亦如江水浪潮滾滾而來。要牢牢抓住這一歷史機遇，不斷鞏固雲端運算和手機機構件「雙龍頭」領軍地位，持續引領產業發展。

其次，深耕「AI 智造」，加速建構新質生產力。

以 AI 技術推動智慧製造的轉型升級，是工業富聯一直在努力探索的事業。其中最具代表性的，是打造的 9 座世界級「燈塔工廠」。推動使用 AI 的目的不是為了替代人，而是怎麼樣能夠幫助人把工作做得更好。堅持走數位化、自動化、智慧化和機器人化的「四化」道路，加速建構新質生產力的核心。

第三，融合「AI+ESG」，創新永續發展模式。

提到新質生產力，一定是環境友善、資源節約的生產力，發展新質生產力客觀上也是發展綠色生產力。這與我們實踐 ESG 理念，堅持永續的綠色發展之路不謀而合。 AI 在這過程中同樣大有可為，例如打造更有效率的工業營運模式、加速發展綠色算力、引進 AI 助力能碳管理等。科技創新是實現綠色永續發展的關鍵。

第四，培養「Al+ 人才」，築牢公司發展基石。

不管 AI 技術如何發展，決定性的永遠是人。AI 時代對人才的要求，不是都要成為程式設計師或資料科學家。對大部分人來說，更多的是學習如何將 Al 作為工具，運用到日常工作當中，優化決策，提高效率。希望大家擁抱變化，積極學習，以適應未來的發展。公司也將加大資源投入，幫助大家提升自我，一起讓 Fii 變得更有 Al。