鴻騰精密斥25億元收購德國Auto-Kabel 強化電動車高壓線束布局

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-07-11 19:10

鴻海 (2317-TW) 旗下鴻騰精密 (06088-HK) 今 (11) 日宣布，車用事業 FIT Voltaira Group 以 7250 萬歐元 (約新台幣 25.5 億元) 收購位於德國的 Auto-Kabel 集團，組成戰略合作夥伴關係，以垂直擴展新能源車的核心電氣化技術並擴大客戶基礎，近一步強化新能源車電氣化全球布局。

Auto-Kabel 是電動移動領域的先驅和汽車能源分配和管理的技術領導者，擁有強大的傳統車廠客戶基礎和領先的創新能力，在汽車系統和電力分配的電氣元件方面表現出色；Auto-Kabel 最近也在電動移動領域進行了大量投資，特別是在高壓電動車系統的母線和鋁電纜技術方面。

FIT Voltaira 表示，此次收購將顯著提升集團在車用智能電力分配系統中的產品組合，包括創新的電池線束、母線和高壓車輛電氣系統，通過此次合併，Voltaira 集團將在歐洲、亞太地區、中東、非洲和美洲擁有超過 50 個據點，全球員工超過 1.3 萬人。此次收購的完成仍需經過相關監管批准。