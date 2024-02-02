亞光1月營收14.93億元年增38% 車用鏡頭爲今年擴產重點

光學元件廠亞光 ( 3019-TW ) 今 (2) 日公布最新營收，亞光 2024 年 1 月營收 14.93 億元，月減 4.73%，年增 38.49%，亞光董事賴以仁指出，亞光在 2023 年營收成長的產品項目包括汽車用鏡頭、無人機鏡頭及高階 DSC 產品，2024 年可望持續成長。至於雷射測距儀及瞄準器產品產品，去年處於化庫存階段，期望今年銷售將恢復 2022 年水準 。

同時，亞光擴大菲律賓生產規模，積極展開新廠建設，將打造客戶最佳生產基地，滿足不同客戶各種需求。亞光車用鏡頭產品線仍是 2023 年成長重點，供應美系客戶等等海外車廠的每月鏡頭出貨量，已由 2022 年的 25 萬顆成長至 2023 年的 50 萬顆，預估 2024 年上看每月 80-100 萬顆，續呈現倍數成長。