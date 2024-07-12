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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Viper Energy Inc - Class A(VNOM-US)EPS預估下修至2.16元，預估目標價為43.00元。

鉅亨網新聞中心 2024-07-12 18:15

根據FactSet最新調查，共11位分析師，對Viper Energy Inc - Class A(VNOM-US)做出2024年EPS預估：中位數由2.26元下修至2.16元，其中最高估值2.63元，最低估值1.06元，預估目標價為43.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年
最高值2.63(2.63)2.982.8
最低值1.06(1.06)0.940.96
平均值2.09(2.11)2.152.04
中位數2.16(2.26)2.382.2

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年
最高值9.20億14.47億10.50億
最低值8.34億7.38億8.95億
平均值8.83億9.96億9.73億
中位數8.88億9.55億9.73億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS0.75-2.840.852.002.69
營業收入2.94億2.47億5.02億8.38億7.17億

詳細資訊請看美股內頁：
Viper Energy Inc - Class A(VNOM-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSVNOM

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