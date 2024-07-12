鉅亨速報 - Factset 最新調查：Viper Energy Inc - Class A(VNOM-US)EPS預估下修至2.16元，預估目標價為43.00元。
鉅亨網新聞中心 2024-07-12 18:15
根據FactSet最新調查，共11位分析師，對Viper Energy Inc - Class A(VNOM-US)做出2024年EPS預估：中位數由2.26元下修至2.16元，其中最高估值2.63元，最低估值1.06元，預估目標價為43.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|2.63(2.63)
|2.98
|2.8
|最低值
|1.06(1.06)
|0.94
|0.96
|平均值
|2.09(2.11)
|2.15
|2.04
|中位數
|2.16(2.26)
|2.38
|2.2
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|9.20億
|14.47億
|10.50億
|最低值
|8.34億
|7.38億
|8.95億
|平均值
|8.83億
|9.96億
|9.73億
|中位數
|8.88億
|9.55億
|9.73億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|0.75
|-2.84
|0.85
|2.00
|2.69
|營業收入
|2.94億
|2.47億
|5.02億
|8.38億
|7.17億
詳細資訊請看美股內頁：
Viper Energy Inc - Class A(VNOM-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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