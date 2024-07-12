串接銀行、保險、資產管理3條縱貫線 國泰集團具2大優勢

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-07-12 17:52

國泰金 (2882-TW) 今 (12) 日舉辦首屆「國泰資產管理高峰會」，國泰經營團隊會後受訪時表示，目前銀行 VIP 客戶共有 29 萬人、年增 9%，財富管理規模 (AUM) 達 1.3 兆元、年增 28%，在國銀中居龍頭地位，而保險、銀行、資產管理原先就像是三條縱貫線，現在平台要將它們串在一起，國泰在產品研發、專業人才二大面向上具備優勢，未來可望提供更多元的產品服務。

國泰金資深副總經理孫至德指出，我們將資產管理當作銀行、壽險之外的獲利第三隻腳，看到台灣市場仍有缺口，台灣人資產排名世界第五、亞洲第二，僅次於新加坡，但很多人都放在現金部位，高達 58 兆的錢存在銀行儲蓄，我們希望透過集團資源整合，提供更多元的產品給客戶。

國泰人壽總經理劉上旗指出，未來投資市場越來越複雜，就國泰人壽來說，收到保戶的保費後，就要投到長天期的標的，因為保單契約期間幾乎都是 6 年、10 年、20 年起跳，因此必須找到適合的投資標的。過去幾年，資產膨脹速度很快，約有 7 兆左右，在主管機關幫忙下，國壽約有 7 成資金都在海外，除了海外股權外，最大的就是固定收益與私募股權基金，累積相當多的專業技能。

劉上旗表示，「外國人想和你做生意，就要把你教會，告訴你有什麼樣的產品，但我們也不是省油的燈，並非照單全收」，他強調，在這個過程中，我們對於商品了解的深入度、廣度，在不同的景氣循環中要搭配什麼商品，都有很好的經驗。

劉上旗表示，我們以前都在 buy side，平台串接後，未來的人才招募會相對容易，目前有 12 位同仁已經到了投信，有的是專業基金經理人，有的是全權委託代理的基金經理人或產品研發人員，不過，投信本身也有自己的牛棚，多元人才團隊，對於國泰投信未來發展將有很大的幫助。

國泰世華銀行總經理李偉正指出，截至今年 6 月底，國泰世華擁有客戶數約 1100 萬，接近台灣人口的一半，其中，資產管理 300 萬台幣以上的 VIP 客戶數共有 29 萬人，年增 9%，財富管理規模 (AUM) 達 1.3 兆元、年增 28%，囊括基金、債券、保險等商品，兩項指標在國銀中皆居龍頭。

李偉正說，人壽及投信屬於 buy side，或是產品研發的提供者，而銀行比較像是 sell side。他揭示資產管理三大策略，首先在國際化上，產品服務必須與國際接軌，藉由兩位老大哥人壽、投信的管道，可以很快拿到最新國際上產品資訊，然後來提供給財管客戶。

第二為客製化，以客戶為中心，無論是 VIP 或一般客戶，在整個財富累積與成長的過程中，每個人的需求都不一樣，無法用統一標準的產品，來服務所有的客戶，因此必須客製化，評估不同的風險承擔程度來提供商品。