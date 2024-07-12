永豐金證券「豐富人生」講座 與客戶共創健康理財生活

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-07-12 19:17

永豐金證券「豐富人生」客戶關懷系列活動，6 月攜手富邦投信共同舉辦「豐富人生─健康理財講座」，邀請知名食安專家譚敦慈分享如何維護健康與增強肌力，並以心路基金會幸福手作禮盒，與客戶串起對社會的愛與關懷，獲得熱烈迴響。

永豐金證券總經理張李章隆表示，在提供財富管理專業的同時注入身心養分，以永續價值與客戶共同追求豐富健康的人生。

富邦投信分析師徐翊達在講座中探討台美策略投資趨勢，上半年股市表現亮眼，主要動能來自類股推動，大型科技公司持續對模型和資料中心的投入，刺激晶片設備與生產廠商股價持續創高；此外、經濟強勁，通膨數據反覆，美國聯準會降息預期遲遲無法兌現，在股市形成逼空行情。

徐祤達分析，下半年企業獲利能力是主要動能，隨著美國總統大選逼近，觀望氣氛濃厚，但在經濟穩定成長、科技創新突破的激勵下，對長期投資者而言，政治的擾動可能更是逢低買進機會。

永豐金證券資深分析師陳泓睿則指出，從美股漲幅最驚人的科技龍頭企業輝達來看，各國政府和大型科技企業紛紛投入相關創新拓展，美股可望維持多頭格局。

另外，在走向降息循環下，有利債券未來報酬，投資人可透過多元資產配置參與布局，分散風險同時創造多元收益，掌握股債市場成長優勢。

而除了累積財富，也要打造健康人生，食安專家譚敦慈分享如何吃得健康，透過食物搭配，代謝加工食品有害物質，並指導如何清洗蔬果，洗清殘留農藥，現場也親自示範，教導與會貴賓如何增強肌力，減少骨質疏鬆和肌少症的發生，健康飲食搭配運動，才能達到最佳的健康效果。