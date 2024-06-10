永豐金證券數位創新 舉辦學子企業參訪

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-06-11 16:35

為協助年輕世代認識證券業、永豐金證券參與勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署主辦大專校院職場參訪計畫，5 月迎來東華大學應用數學系同學，針對證券業轉型財富管理、理財觀念、量化交易、數位金融服務等熱門題材進行探索，同時宣導防金融詐騙知識。

永豐金證券指出，經由參訪活動，結合影片、講演、實境場域體驗多面向進行，讓年輕世代認識轉型的證券業；此次派出專業講師分析金融證券產業概況和所需專長技能，說明職缺與面試及工作經驗傳遞，同學們也預先準備履歷表，講師們針對內容提供客觀且中肯的建議，為就業發展打好基準。

另一方面，永豐金證券在活動安排參觀最夯的直播室攝影棚，讓學子更了解線上直播互動正成為永豐金證券數位服務的新模式、了解營運作業流程數位優化，以及多元理財商品。

在活動講師的帶領下，同學們探討盤點自己的人格特質、能力經歷、討論取得專業證照、思考是否繼續升學攻讀碩士、並試想就業時須具備哪些能力以符合企業招聘人才的需求。

活動中同學們提問熱烈，針對職涯規劃和證券業職缺展現高度的興趣與好奇，永豐金證券表示，對畢業後規劃的摸索、期待、甚至方向不明，都可以透過企業參訪的互動溝通，認識不同的工作內容，讓同學們認識證券業多元豐富的成長機會，啟發職涯發展的想法。