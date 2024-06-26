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GAI驅動創新 永豐銀攜手台灣微軟領先導入分行虛擬大使

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-06-26 19:03

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永豐銀行攜手台灣微軟，創業界先例、結合GAI技術打造「分行虛擬大使」互動式聊天機器人，於全台首家全功能未來校園銀行－成大分行登場。(圖:永豐銀行提供)

永豐銀行今 (26) 日宣布攜手台灣微軟，創業界先例、結合 GAI 技術打造「分行虛擬大使」互動式聊天機器人，於全台首家全功能未來校園銀行－成大分行登場。

永豐銀行表示，分行虛擬大使結合微軟 Avatar 與 GAI 等技術，模擬真人互動式問答。主導技術應用的母公司－永豐金控科技長張天豪指出，永豐以成為最懂 AI  的金融公司為短期目標，長期則要成為最懂金融的科技公司。

永豐銀行表示，當客戶進入分行並以口述方式提出諮詢，經微軟 Azure Cognitive services 認知服務技術的理解，結合以人物圖像訓練而成的互動聊天機器人與 GAI 等技術，即可針對一般臨櫃業務、無障礙服務及防詐、金融永續等面向議題提供回覆問答，若諮詢的業務可能涉及詐騙，虛擬大使也會主動提醒，進一步提升防詐意識。

台灣微軟大型企業商務事業群總經理李倩表示，未來將持續提供最高規格資安防護的雲端與 AI 服務，賦能金融業在安全合規的基礎上驅動創新。
提升內、外部服務品質 翻轉金融

除分行虛擬大使外，永豐銀行表示，為提升內、外部服務品質，近期亦運用 GAI 技術開發行內專用「永豐雲 Chat！」，協助員工提升工作效率，也用於強化監管受監護宣告或輔助宣告的個人帳戶，提升客戶財產保障。

 

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永豐銀行GAI分行虛擬大使

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