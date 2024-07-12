前Fed副主席Clarida：全球市場5年內面臨3大風險目前正被忽略

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-07-12 19:15

PIMCO 董事總經理暨全球經濟顧問 Richard Clarida，在今 (12) 日 PIMCO 於台北舉行的媒體簡報會表示，AI 的擴大應用將可降低通膨及提高生產力，但如果擴大資本支出，則可能增加通膨壓力。他提示未來 5 年全球市場應注意的 3 大風險，並強調固定收益的長期投資前景，相對於其他資產更具吸引力，建議投資人重新審視「股票 60% 與債券 40%」的資產配置模式。

PIMCO 全球經濟顧問暨美國聯準會前副主席 Richard Clarida，參與撰寫 PIMCO 近期發布的長期展望報告《收益優勢》而在今日簡報會，他以此報告為基礎，進一步深入探討持續變化的全球經濟格局及其對投資人的影響。



Richard Clarida 分析，在過去的十多年裡，投資者需要在極低的利率環境中追求殖利率，而現在，看到債券殖利率的世代重置。這意味著投資者現在可以利用全球機會，在高品質的固定收益方面獲得非常可觀的殖利率優勢。

Richard Clarida 指出，疫情餘震帶來了出乎意料的正向結果，包括通膨快速趨緩、總體經濟和通膨風險更為平衡，以及各國央行準備轉向降息等趨勢。但另一方面，他也強調幾項目前遭到投資人忽略，但有可能在未來 5 年發展成形的風險。這些風險包括：1. 美國大規模的財政刺激措施，雖推動經濟成長，卻導致債務發展趨勢；2. AI 興起帶動大規模資本投資，伴隨著股市快速上漲，讓人聯想到過往的科技熱潮而擔心泡沬化；3. 股票估值過高以及脆弱的低評等企業直接融資市場，為投資人提供面對浮動利率的緩衝過少。

在這樣的環境下，鑑於債券殖利率達到數十年來最高水準，且預期利率將下滑，固定收益對投資人而言，依舊是極具吸引力的投資選項。Richard Clarida 表示：現今的殖利率和穩定的通膨前景，使債券再次展現其在投資組合中的基本優勢：降低與股票的連動性，提供具吸引力之收益、下行韌性和穩定性的潛力。現今的投資人有機會透過更多傳統債券獲得類似股票投資般 6-7% 的報酬，且承擔較低的波動風險或利率風險。

Richard Clarida 說明，固定收益當前的長期投資前景相對於其他資產更具吸引力（特別是考量風險因素後進行比較），並且可能在未來 5 年促使投資人重新審視傳統「股票 60% 與債券 40%」的資產配置模式。