配息$0.556創五年新高！00740B緊急申請追加額度，7/15是最後搶進機會

鉅亨網新聞中心 2024-07-12 16:08

不少投資人留意到，本月開始改月配制的富邦全球投等債 (00740B-TW)ETF，這次公告配息金額高達 0.556 元，相當於一次可領到累積 3 個月的債息，比先前第一次公告的預估金額還高，更創下 2019 年 7 月以來的五年新高！依據 7/11 收盤價，法人估計 (00740B-TW) 首次月配的年化配息率將超過 16%，大幅優於多檔月配債券 ETF，投資人只要 7/15 前買進就可享有配息。

聯準會官員的政策將影響未來債市表現，牽動聯準會貨幣政策最重要依據即為通膨，目前看來降溫趨勢已相當明確，當前基準利率並沒有持續調升理由，現在即是布局債市最佳時機。同時，短線利差若是小幅擴大，對於投資人來說不失為進場的好時機，選擇上建議可優先考量篩選邏輯已納入鎖定票息之債券，更能提供 ETF 投資人穩定票息。

7 月份各家投信旗下 ETF 陸續公告配息資訊令市場格外關注，其中 (00740B-TW) 是富邦投信旗下第一檔月月配 ETF，在 7/15 以前買入，持有 1 張就可以領超過五百元的紅包，在月配債券 ETF 當中格外突出。觀察市場目前 5 檔月月配投等債 ETF，(00740B-TW) 成立時間達 6 年最久，且近一年報酬率 8.99% 領先各家，入手 (00740B-TW) 不僅領息，還能期待降息啟動後的資本利得。

富邦全球投等債 (00740B-TW)ETF 經理人陳仲愷認為，市場對於今年降息預期情緒升溫，尤其根據最新公布的 ISM 製造業指數不如預期、非農就業數據前值下修，且最新私部門的新增就業人口大幅趨緩之下，市場樂觀看待降息帶來的債券價格漲幅，建議趁勢布局債市。