盤後速報 - 統振(6170)次交易(15)日除息2.73元，參考價56.77元
鉅亨網新聞中心 2024-07-12 17:05
統振(6170-TW)次交易(15)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利2.73元。
首日參考價為56.77元，相較今日收盤價59.50元，息值合計為2.73元，股息殖利率4.59%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/07/15
|59.50
|2.73
|4.59%
|0.0
|2023/07/18
|45.0
|2.1
|4.67%
|0.0
|2022/07/14
|25.6
|1.6
|6.25%
|0.0
|2021/07/02
|39.25
|1.4
|3.57%
|0.0
|2020/07/27
|20.1
|0.9
|4.48%
|0.0
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