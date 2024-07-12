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鉅亨速報

盤後速報 - 統振(6170)次交易(15)日除息2.73元，參考價56.77元

鉅亨網新聞中心 2024-07-12 17:05

統振(6170-TW)次交易(15)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利2.73元。

首日參考價為56.77元，相較今日收盤價59.50元，息值合計為2.73元，股息殖利率4.59%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/07/15 59.50 2.73 4.59% 0.0
2023/07/18 45.0 2.1 4.67% 0.0
2022/07/14 25.6 1.6 6.25% 0.0
2021/07/02 39.25 1.4 3.57% 0.0
2020/07/27 20.1 0.9 4.48% 0.0

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