盤後速報 - 宜鼎(5289)次交易(15)日除權息10.4元，參考價310.59元
鉅亨網新聞中心 2024-07-12 17:05
宜鼎(5289-TW)次交易(15)日將進行除權息交易，其中每股配發現金股利10.2元，股票股利0.2元，合計股利10.4元。
首日參考價為310.59元，相較今日收盤價327.00元，權息值合計為16.41元，股息殖利率3.12%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/07/15
|327.00
|10.2
|3.12%
|0.2
|2023/08/21
|264.0
|13.7819
|5.22%
|0.1997
|2022/07/29
|176.5
|11.5241
|6.53%
|0.2955
|2021/08/05
|244.0
|6.6956
|2.74%
|0.0
|2020/08/21
|168.0
|7.5
|4.46%
|0.2
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