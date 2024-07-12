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鉅亨速報

盤後速報 - 宜鼎(5289)次交易(15)日除權息10.4元，參考價310.59元

鉅亨網新聞中心 2024-07-12 17:05

宜鼎(5289-TW)次交易(15)日將進行除權息交易，其中每股配發現金股利10.2元，股票股利0.2元，合計股利10.4元。

首日參考價為310.59元，相較今日收盤價327.00元，權息值合計為16.41元，股息殖利率3.12%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/07/15 327.00 10.2 3.12% 0.2
2023/08/21 264.0 13.7819 5.22% 0.1997
2022/07/29 176.5 11.5241 6.53% 0.2955
2021/08/05 244.0 6.6956 2.74% 0.0
2020/08/21 168.0 7.5 4.46% 0.2

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