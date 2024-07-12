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鉅亨速報

盤後速報 - 智易(3596)次交易(15)日除息7元，參考價155.0元

鉅亨網新聞中心 2024-07-12 17:05

智易(3596-TW)次交易(15)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利7元。

首日參考價為155.0元，相較今日收盤價162.00元，息值合計為7.0元，股息殖利率4.32%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/07/15 162.00 7.0 4.32% 0.0
2023/07/13 132.0 6.5 4.92% 0.0
2022/07/04 108.0 6.709 6.21% 0.0
2021/04/15 122.0 6.4985 5.33% 0.0
2020/07/17 84.0 4.7001 5.6% 0.0

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