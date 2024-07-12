盤後速報 - 智易(3596)次交易(15)日除息7元，參考價155.0元
鉅亨網新聞中心 2024-07-12 17:05
智易(3596-TW)次交易(15)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利7元。
首日參考價為155.0元，相較今日收盤價162.00元，息值合計為7.0元，股息殖利率4.32%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/07/15
|162.00
|7.0
|4.32%
|0.0
|2023/07/13
|132.0
|6.5
|4.92%
|0.0
|2022/07/04
|108.0
|6.709
|6.21%
|0.0
|2021/04/15
|122.0
|6.4985
|5.33%
|0.0
|2020/07/17
|84.0
|4.7001
|5.6%
|0.0
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