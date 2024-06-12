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鉅亨速報 - Factset 最新調查：智易(3596-TW)EPS預估下修至11.26元，預估目標價為175元

鉅亨網新聞中心 2024-06-13 18:11

根據FactSet最新調查，共9位分析師，對智易(3596-TW)做出2024年EPS預估：中位數由11.33元下修至11.26元，其中最高估值12.98元，最低估值9.63元，預估目標價為175元。

市場預估EPS

預估值2024年(前值)2025年
最高值12.98(13.27)13.26
最低值9.63(9.63)10.97
平均值11.36(11.55)12.03
中位數11.26(11.33)11.94

市場預估營收

預估值
(單位：新台幣千元)		2024年2025年
最高值54,111,00056,961,000
最低值50,100,00051,091,000
平均值51,769,57054,226,330
中位數51,220,00054,627,000

歷史獲利表現

項目2023年2022年2021年2020年
EPS10.989.28.68.36
營業收入
(單位：新台幣千元)		51,158,12247,167,74938,240,05833,765,295

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3596/financials/ratios

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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