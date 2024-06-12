鉅亨速報 - Factset 最新調查：智易(3596-TW)EPS預估下修至11.26元，預估目標價為175元
鉅亨網新聞中心 2024-06-13 18:11
根據FactSet最新調查，共9位分析師，對智易(3596-TW)做出2024年EPS預估：中位數由11.33元下修至11.26元，其中最高估值12.98元，最低估值9.63元，預估目標價為175元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|最高值
|12.98(13.27)
|13.26
|最低值
|9.63(9.63)
|10.97
|平均值
|11.36(11.55)
|12.03
|中位數
|11.26(11.33)
|11.94
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|最高值
|54,111,000
|56,961,000
|最低值
|50,100,000
|51,091,000
|平均值
|51,769,570
|54,226,330
|中位數
|51,220,000
|54,627,000
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|10.98
|9.2
|8.6
|8.36
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|51,158,122
|47,167,749
|38,240,058
|33,765,295
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3596/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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