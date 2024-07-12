盤後速報 - 茂林-KY(4935)下週(7月19日)除息1.5元，預估參考價60.6元
鉅亨網新聞中心 2024-07-12 17:05
茂林-KY(4935-TW)下週(7月19日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.5元。
以今日(7月12日)收盤價62.10元計算，預估參考價為60.6元，息值合計為1.5元，股息殖利率2.42%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月12日)收盤價做計算，僅提供參考）
茂林-KY(4935-TW)所屬產業為光電業，主要業務為導光板應用之光電產品零組件研發製造及進出口買賣業務。電子零組件製造及進出口買賣業務。模具製造批發及進出口買賣業務。近5日股價下跌3.43%，集中市場加權指數上漲3.69%，短期股價無明顯表現。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/07/19
|62.10
|1.5
|2.42%
|0.0
|2023/07/17
|57.0
|4.0
|7.02%
|0.0
|2022/07/26
|60.3
|5.0
|8.29%
|0.0
|2021/09/15
|82.9
|5.5
|6.63%
|0.0
|2020/07/15
|118.0
|1.5
|1.27%
|0.0
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