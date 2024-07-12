盤後速報 - 友華(4120)下週(7月19日)除息1元，預估參考價46.55元
鉅亨網新聞中心 2024-07-12 17:05
友華(4120-TW)下週(7月19日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利1元。
以今日(7月12日)收盤價47.55元計算，預估參考價為46.55元，息值合計為1.0元，股息殖利率2.1%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月12日)收盤價做計算，僅提供參考）
友華(4120-TW)所屬產業為生技醫療業，主要業務為西藥、醫療器材及乳製品、化妝品、食品等。之批發買賣、代理經銷、製造及進出口。近5日股價下跌8%，櫃買市場加權指數上漲1.45%，短期股價無明顯表現。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/07/19
|47.55
|1.0
|2.1%
|0.0
|2022/07/18
|34.15
|0.85
|2.49%
|0.0
|2021/09/14
|40.65
|1.5
|3.69%
|0.0
|2020/07/07
|51.2
|1.8
|3.52%
|0.0
|2019/07/11
|62.5
|1.8
|2.88%
|0.0
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