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鉅亨速報

盤後速報 - 友華(4120)下週(7月19日)除息1元，預估參考價46.55元

鉅亨網新聞中心 2024-07-12 17:05

友華(4120-TW)下週(7月19日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利1元。

以今日(7月12日)收盤價47.55元計算，預估參考價為46.55元，息值合計為1.0元，股息殖利率2.1%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月12日)收盤價做計算，僅提供參考）

友華(4120-TW)所屬產業為生技醫療業，主要業務為西藥、醫療器材及乳製品、化妝品、食品等。之批發買賣、代理經銷、製造及進出口。近5日股價下跌8%，櫃買市場加權指數上漲1.45%，短期股價無明顯表現。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/07/19 47.55 1.0 2.1% 0.0
2022/07/18 34.15 0.85 2.49% 0.0
2021/09/14 40.65 1.5 3.69% 0.0
2020/07/07 51.2 1.8 3.52% 0.0
2019/07/11 62.5 1.8 2.88% 0.0

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