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鉅亨速報

盤中速報 - 半導體類指數類股表現強勁，漲幅2.03%，總成交額126.73億

鉅亨網新聞中心 2024-07-01 10:19

台股今日半導體業類股表現強勁，01日10:19相關指數上漲2.03%，總成交額126.73億元，大盤占比21.69%。

該產業上漲家數49、下跌家數37、平盤家數8。領漲個股德微(3675-TW)01日10:19股價上漲35.5元，報393.5元，漲幅9.92%。

半導體類指數近5日上漲0.01%，櫃買市場加權指數上漲0.96%，產業指數波動與大盤表現同步。

產業指數績效

漲跌幅 半導體類指數 櫃買市場加權指數
近一週 +0.01% +0.96%
近一月 +8.59% +5.98%
近三月 +6.94% +8.42%
近六月 +12.44% +16.81%

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台股台股盤中盤中速報領漲跌產業

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