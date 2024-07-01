盤中速報 - 半導體類指數類股表現強勁，漲幅2.03%，總成交額126.73億
鉅亨網新聞中心 2024-07-01 10:19
台股今日半導體業類股表現強勁，01日10:19相關指數上漲2.03%，總成交額126.73億元，大盤占比21.69%。
該產業上漲家數49、下跌家數37、平盤家數8。領漲個股德微(3675-TW)01日10:19股價上漲35.5元，報393.5元，漲幅9.92%。
半導體類指數近5日上漲0.01%，櫃買市場加權指數上漲0.96%，產業指數波動與大盤表現同步。
產業指數績效
|漲跌幅
|半導體類指數
|櫃買市場加權指數
|近一週
|+0.01%
|+0.96%
|近一月
|+8.59%
|+5.98%
|近三月
|+6.94%
|+8.42%
|近六月
|+12.44%
|+16.81%
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