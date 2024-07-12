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鉅亨速報

盤後速報 - 台航(2617)下週(7月19日)除息1.6元，預估參考價35.3元

鉅亨網新聞中心 2024-07-12 17:05

台航(2617-TW)下週(7月19日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.6元。

以今日(7月12日)收盤價36.90元計算，預估參考價為35.3元，息值合計為1.6元，股息殖利率4.34%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月12日)收盤價做計算，僅提供參考）

台航(2617-TW)所屬產業為航運業，主要業務為海運服務業。委託營造廠商興建住宅及商業大樓出租出售業務。近5日股價下跌4.76%，集中市場加權指數上漲3.69%，短期股價無明顯表現。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/07/19 36.90 1.6 4.34% 0.0
2023/07/20 30.55 2.2 7.2% 0.0
2022/07/14 27.95 2.0 7.16% 0.0
2021/07/27 48.0 0.9 1.88% 0.0
2020/07/06 17.0 0.8 4.71% 0.0

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