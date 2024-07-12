盤後速報 - 台航(2617)下週(7月19日)除息1.6元，預估參考價35.3元
鉅亨網新聞中心 2024-07-12 17:05
台航(2617-TW)下週(7月19日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.6元。
以今日(7月12日)收盤價36.90元計算，預估參考價為35.3元，息值合計為1.6元，股息殖利率4.34%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月12日)收盤價做計算，僅提供參考）
台航(2617-TW)所屬產業為航運業，主要業務為海運服務業。委託營造廠商興建住宅及商業大樓出租出售業務。近5日股價下跌4.76%，集中市場加權指數上漲3.69%，短期股價無明顯表現。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/07/19
|36.90
|1.6
|4.34%
|0.0
|2023/07/20
|30.55
|2.2
|7.2%
|0.0
|2022/07/14
|27.95
|2.0
|7.16%
|0.0
|2021/07/27
|48.0
|0.9
|1.88%
|0.0
|2020/07/06
|17.0
|0.8
|4.71%
|0.0
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