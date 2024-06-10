〈台股盤後〉端午後變盤？衝上22000點新高後 震盪211點收跌66點
鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-06-11 14:11
台股今 (11) 日早盤在台積電拉抬下，盤中一度突破 22000 點大關，最高衝上 22003.71 點，再度寫下歷史新高。不過隨後走低翻黑，且台積電遭殺尾盤，加上航運族群承受賣壓，終場跌 66.26 點，收在最低 21792.12 點，成交量 5015.3 億元。
觀察今天權值股表現，台積電 (2330-TW) 與鴻海 (2317-TW) 為今天大盤撐盤要角，台積電最高漲至 895 元，雖然尾盤承受賣壓，但終場仍漲 0.46%，鴻海則漲 1.69%。聯發科 (2454-TW) 則下跌 0.39%，台達電 (2308-TW) 跌 1.3%，日月光 (3711-TW) 小漲 0.31%。
航運族群今天跌幅沈重，陽明 (2609-TW) 慘超殺至跌停 74.7 元，長榮 (2603-TW)、萬海 (2615-TW)、台驊 (2636-TW)、四維航 (5608-TW)，以及慧洋 - KY(2637-TW) 皆跌逾半根停板，中航 (2612-TW)、志信 (2611-TW)、台航 (2617-TW)、裕民 (2606-TW) 及榮運 (2607-TW) 也都有 3 至 4% 的跌幅。
金融族群今天則小有表現，三商壽 (2867-TW)、京城銀 (2809-TW) 漲逾 3%，開發金 (2883-TW)、富邦金 (2881-TW) 則有 1 至 2% 的漲幅。其他如國泰金 (2882-TW)、永豐金 (2890-TW)、統一證 (2855-TW) 也都有所表態。
個股方面，恆大 (1325-TW)、榮星 (1617-TW)、順德 (2351-TW)、建通 (2460-TW)、洋華 (3622-TW)、百一 (6152-TW) 等亮燈漲停。弱勢個股部分，佳能 (2374-TW)、穎漢 (4562-TW)、羅昇 (8347-TW) 及三發地產 (9946-TW) 則跌停。
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