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台股

〈台股盤後〉端午後變盤？衝上22000點新高後 震盪211點收跌66點

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-06-11 14:11

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台股衝上22000點創新高，後繼無力終場跌66點收21792點。(圖：shutterstock)

台股今 (11) 日早盤在台積電拉抬下，盤中一度突破 22000 點大關，最高衝上 22003.71 點，再度寫下歷史新高。不過隨後走低翻黑，且台積電遭殺尾盤，加上航運族群承受賣壓，終場跌 66.26 點，收在最低 21792.12 點，成交量 5015.3 億元。 

觀察今天權值股表現，台積電 (2330-TW) 與鴻海 (2317-TW) 為今天大盤撐盤要角，台積電最高漲至 895 元，雖然尾盤承受賣壓，但終場仍漲 0.46%，鴻海則漲 1.69%。聯發科 (2454-TW) 則下跌 0.39%，台達電 (2308-TW) 跌 1.3%，日月光 (3711-TW) 小漲 0.31%。 

航運族群今天跌幅沈重，陽明 (2609-TW) 慘超殺至跌停 74.7 元，長榮 (2603-TW)、萬海 (2615-TW)、台驊 (2636-TW)、四維航 (5608-TW)，以及慧洋 - KY(2637-TW) 皆跌逾半根停板，中航 (2612-TW)、志信 (2611-TW)、台航 (2617-TW)、裕民 (2606-TW) 及榮運 (2607-TW) 也都有 3 至 4% 的跌幅。 

金融族群今天則小有表現，三商壽 (2867-TW)、京城銀 (2809-TW) 漲逾 3%，開發金 (2883-TW)、富邦金 (2881-TW) 則有 1 至 2% 的漲幅。其他如國泰金 (2882-TW)、永豐金 (2890-TW)、統一證 (2855-TW) 也都有所表態。 

個股方面，恆大 (1325-TW)、榮星 (1617-TW)、順德 (2351-TW)、建通 (2460-TW)、洋華 (3622-TW)、百一 (6152-TW) 等亮燈漲停。弱勢個股部分，佳能 (2374-TW)、穎漢 (4562-TW)、羅昇 (8347-TW) 及三發地產 (9946-TW) 則跌停。 

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台股盤後台積電航運

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陽明74.7-9.89%
長榮197.5-9.40%
萬海88.2-8.32%
台驊投控101.5-6.88%
四維航22.6-6.61%
慧洋-KY72.3-5.98%
中航48-4.95%
志信32.2-4.45%
台航37.5-4.34%
裕民59.1-3.59%
榮運32.3-3.58%
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鴻海180.51.69%
開發金15.752.27%
富邦金77.31.71%
國泰金58.70.86%
永豐金23.60.43%
統一證27.90.36%
恆大31.3510.00%
榮星26.79.88%
順德163.59.73%
建通36.59.94%
洋華67.89.89%
百一12.159.95%
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聯發科1270-0.39%
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富邦金法興 槓桿8.98
國泰金法興 槓桿5.37
開發金法興 槓桿5.74
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