〈台股盤後〉端午後變盤？衝上22000點新高後 震盪211點收跌66點

台股今 (11) 日早盤在台積電拉抬下，盤中一度突破 22000 點大關，最高衝上 22003.71 點，再度寫下歷史新高。不過隨後走低翻黑，且台積電遭殺尾盤，加上航運族群承受賣壓，終場跌 66.26 點，收在最低 21792.12 點，成交量 5015.3 億元。