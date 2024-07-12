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鉅亨速報

盤後速報 - 三商電(2427)下週(7月19日)除息0.9元，預估參考價31.0元

鉅亨網新聞中心 2024-07-12 17:05

三商電(2427-TW)下週(7月19日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.9元。

以今日(7月12日)收盤價31.90元計算，預估參考價為31.0元，息值合計為0.9元，股息殖利率2.82%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月12日)收盤價做計算，僅提供參考）

三商電(2427-TW)所屬產業為資訊服務業，主要業務為金融自動化服務機器之銷售、租賃及維護。系統整合業務之軟、硬體規劃、開發建置及維護。近5日股價上漲0.78%，集中市場加權指數上漲3.69%，短期股價無明顯表現。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/07/19 31.90 0.89998 2.82% 0.0
2023/07/18 30.6 0.35 1.14% 0.0
2022/08/01 12.75 0.35 2.75% 0.0
2021/08/27 10.65 0.3 2.82% 0.0
2020/07/21 10.95 0.35 3.2% 0.0

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