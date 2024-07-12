盤後速報 - 三商電(2427)下週(7月19日)除息0.9元，預估參考價31.0元
鉅亨網新聞中心 2024-07-12 17:05
三商電(2427-TW)下週(7月19日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.9元。
以今日(7月12日)收盤價31.90元計算，預估參考價為31.0元，息值合計為0.9元，股息殖利率2.82%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月12日)收盤價做計算，僅提供參考）
三商電(2427-TW)所屬產業為資訊服務業，主要業務為金融自動化服務機器之銷售、租賃及維護。系統整合業務之軟、硬體規劃、開發建置及維護。近5日股價上漲0.78%，集中市場加權指數上漲3.69%，短期股價無明顯表現。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/07/19
|31.90
|0.89998
|2.82%
|0.0
|2023/07/18
|30.6
|0.35
|1.14%
|0.0
|2022/08/01
|12.75
|0.35
|2.75%
|0.0
|2021/08/27
|10.65
|0.3
|2.82%
|0.0
|2020/07/21
|10.95
|0.35
|3.2%
|0.0
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