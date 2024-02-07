美喆-KY 1月營收2.33億元年增36% 目前訂單能見度達3個月
鉅亨網記者張欽發 台北 2024-02-07 11:09
國際石塑地板製造業者美喆 - KY(8466-TW) 今 (7) 日公布 2024 年 1 月營收達 2.33 億元，受惠集團旗下外銷代工客戶訂單拉貨需求保持穩定攀升，帶動 1 月營收較去年同期成長 36.6% 水準，但較上月下滑 1.83%，美喆主管指出，目前訂單能見度達 3 個月。
美喆 - KY 目前整體外銷代工業務仍保持良好業務接單動能，包括歐洲地區客戶整體下單力道逐步回溫，針對北美市場方面，除持續與北美大型量販通路客戶推進 SPC 新系列產品送樣，有助於提高單一客戶 SPC 訂單需求，再加上北美大型經銷商通路客戶訂單需求熱絡等，推升集團整體訂單能見度達 3 個月水準。
美喆 - KY 指出，雖目前訂單交期仍持續受紅海航運危機影響而有遞延情況，集團仍與客戶密切留意並研擬相關應對措施，以期隨著在手訂單陸續出貨認列、以及外銷客戶保持良好下單力道，逐步放大未來營運動能。
展望 2024 年第一季，美喆 - KY 維持審慎樂觀看法。美喆 - KY 仍戮力提升營運效率、優化台南廠生產學習曲線並積極搶進北美 SPC 石塑地磚業務訂單等目標不變。
美喆 - KY 2023 年營收 27.03 億元，年減 17.17%，2023 年前三季營收 20.39 億元，毛利率 15.45%，稅後虧損 2574 萬元，較去年同期由盈轉虧，每股虧損 0.39 元。
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