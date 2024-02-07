美喆-KY 1月營收2.33億元年增36% 目前訂單能見度達3個月

國際石塑地板製造業者美喆 - KY( 8466-TW ) 今 (7) 日公布 2024 年 1 月營收達 2.33 億元，受惠集團旗下外銷代工客戶訂單拉貨需求保持穩定攀升，帶動 1 月營收較去年同期成長 36.6% 水準，但較上月下滑 1.83%，美喆主管指出，目前訂單能見度達 3 個月。

美喆 - KY 目前整體外銷代工業務仍保持良好業務接單動能，包括歐洲地區客戶整體下單力道逐步回溫，針對北美市場方面，除持續與北美大型量販通路客戶推進 SPC 新系列產品送樣，有助於提高單一客戶 SPC 訂單需求，再加上北美大型經銷商通路客戶訂單需求熱絡等，推升集團整體訂單能見度達 3 個月水準。