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鉅亨速報 - Factset 最新調查：長榮航(2618-TW)EPS預估下修至3.66元，預估目標價為40.9元

鉅亨網新聞中心 2024-07-12 08:10

根據FactSet最新調查，共9位分析師，對長榮航(2618-TW)做出2024年EPS預估：中位數由3.74元下修至3.66元，其中最高估值3.95元，最低估值2.9元，預估目標價為40.9元。

市場預估EPS

預估值2024年(前值)2025年2026年
最高值3.95(3.95)3.371.55
最低值2.9(2.9)2.191.55
平均值3.48(3.49)2.811.55
中位數3.66(3.74)2.821.55

市場預估營收

預估值
(單位：新台幣千元)		2024年2025年2026年
最高值218,536,740225,828,000190,074,000
最低值184,400,000194,933,060190,074,000
平均值209,416,230208,591,300190,074,000
中位數212,493,000203,533,000190,074,000

歷史獲利表現

項目2023年2022年2021年2020年
EPS4.011.341.31-0.69
營業收入
(單位：新台幣千元)		200,356,523138,068,607103,872,35989,048,776

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2618/financials/ratios

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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