亞股普遍下跌！日韓股市重挫陸股小跌 港股逆勢揚逾2%

鉅亨網編譯陳韋廷 2024-07-12 13:29

亞洲股市今 (12) 日漲跌互見挫跌，日股日經 225 指數早盤一度跌深逾 2%，從昨 (11) 日歷史高點大幅回落，香港股市則出現大漲，澳洲股市也延續前一交易日漲勢向上走高，S&P/ASX200 指數上漲約 1%，礦業類股和科技股為領漲族群。

南韓綜合指數 (KOSPI) 今日早盤也大幅下跌，一度跌深約 1.5%，之後跌幅有所收斂，日股也在午盤開市後持續走低 2.4%，由權重股、出口族群和科技股領跌，愛德萬 (Advantest) 挫低近 5%，東京威力科創跌超 6%，軟銀下跌超過 3%，Uniqlo 營運商迅銷集團下跌近 4%。本田與豐田分別下跌約 1% 跟 0.3%。

香港股市則大幅走漲，恒生科技指數漲 1.38%，國企指數漲 1.81%，報 6487.26 點，紅籌指數漲 0.89%，富時中國 A50 指數期貨今日早盤突然拉升，突破 12100 關口，盤中一度漲高 0.61%。

中國股市跌幅則小於鄰近市場，上證指數今日開高走低，午盤過後下跌 0.2%，即使最新數據顯示，中國 6 月出口成長 8.6%，優於市場預期。各個類股表現漲跌互見，公共交通、房地產、廣告包裝等板塊漲幅居前，通信設備、零組件等族群領跌。