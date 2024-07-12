鉅亨速報 - Factset 最新調查：Uber Technologies Inc(UBER-US)EPS預估下修至0.84元，預估目標價為88.00元。
鉅亨網新聞中心 2024-07-12 12:15
根據FactSet最新調查，共36位分析師，對Uber Technologies Inc(UBER-US)做出2024年EPS預估：中位數由0.86元下修至0.84元，其中最高估值1.34元，最低估值0.49元，預估目標價為88.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|1.34(1.34)
|2.87
|4.02
|4.71
|最低值
|0.49(0.49)
|1.3
|1.8
|2.2
|平均值
|0.86(0.86)
|2.13
|2.99
|3.75
|中位數
|0.84(0.86)
|2.14
|2.98
|3.78
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|444.14億
|531.34億
|610.91億
|682.11億
|最低值
|413.92億
|442.50億
|487.24億
|521.58億
|平均值
|431.60億
|499.22億
|576.18億
|634.22億
|中位數
|432.60億
|499.84億
|577.68億
|641.77億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|-6.81
|-3.86
|-0.29
|-4.65
|0.87
|營業收入
|141.47億
|111.39億
|174.55億
|318.77億
|372.81億
詳細資訊請看美股內頁：
Uber Technologies Inc(UBER-US)
最新相關新聞
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Teck Resources Ltd - Class B (Sub Voting)(TECK-US)EPS預估上修至2.15元，預估目標價為57.27元。
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Smurfit Westrock PLC(SW-US)EPS預估下修至3.3元，預估目標價為54.12元。
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：艾科思達(SATS-US)EPS預估上修至-1.5元，預估目標價為16.25元。
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：加州資源(CRC-US)EPS預估下修至5.34元，預估目標價為62.00元。
鉅亨號貼文看更多
上一篇
下一篇