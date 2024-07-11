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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Uber Technologies Inc(UBER-US)EPS預估上修至0.86元，預估目標價為88.00元。

鉅亨網新聞中心 2024-07-11 10:15

根據FactSet最新調查，共37位分析師，對Uber Technologies Inc(UBER-US)做出2024年EPS預估：中位數由0.84元上修至0.86元，其中最高估值1.34元，最低估值0.49元，預估目標價為88.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值1.34(1.34)2.874.024.71
最低值0.49(0.49)1.31.82.2
平均值0.86(0.86)2.132.993.75
中位數0.86(0.84)2.132.983.78

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值444.14億531.34億610.91億682.11億
最低值413.92億442.50億487.24億521.58億
平均值431.60億499.22億576.18億634.22億
中位數432.60億499.84億577.68億641.77億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS-6.81-3.86-0.29-4.650.87
營業收入141.47億111.39億174.55億318.77億372.81億

詳細資訊請看美股內頁：
Uber Technologies Inc(UBER-US)

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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美股市場預估EPSUBER

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