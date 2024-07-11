餐廳股疲軟入侵速食股 貝爾德：達美樂可逢低買進

鉅亨網編譯許家華 2024-07-11 13:19

內用餐廳諸如牛排連鎖餐廳澳美客 (Outback Steakhouse) 和 Applebee’s，這兩家的母公司分別為 Bloomin’ Brands (BLMN-US) 和 Dine Brands Global (DIN-US)，其股價也一直走跌，因為消費者面對高通膨引發的漲價潮時，寧可減少外食。

內用餐廳的疲軟潮已經蔓延到速食領域。諸如 Chipotle Mexican Grill、CAVA Group 和達美樂披薩等，先前在餐廳股疲軟時期仍撐下來的速食股，現下也遭拋售。然而，這是該類股強勁上漲後的獲利回吐，還是更可怕的原因，還有待觀察。不管怎樣，至少對達美樂來說，股價下跌可能創造了買進機會。

達美樂看漲理由

分析師看好達美樂「Hungry for More」策略，認為該策略可在未來幾年內產生可觀的利潤增長。

該策略包括在全球新增門市。根據達美樂今年第一季財報，其全球門市數量已達 20755 家，年增 3.7%。達美樂調查認為，全球速食披薩市場規模高達 940 億美元。

為了提高門市獲利能力，達美樂不斷推陳出新，包括披薩和其他食品，還增加網購外送服務，除了使用自家 app，也與外賣平台 Uber Eats (UBER-US) 合作。為了提高數位銷售，管理層正在採取措施確保外送時間的一致性。

貝爾德分析師 David Tarantino 表示，「達美樂的基本面前景令人有信心，現在的風險 / 收益比更有吸引力。『Hungry for MORE』策略可以推動公司在未來幾年內保持出色的營收表現。」他將目標價從 530 美元上調至 580 美元，以周三收盤價 477.99 美元相比，隱含漲幅達 21%。

達美樂的成長並非短期故事。分析師預計，達美樂的營收將自今年的 48.3 億美元增長到 2027 年的 59.3 億美元，年複合增長率約 7%。隨著門市數量年增率約 6%，單店銷售額也可望實現偏低百分比個位數的增長，推動獲利增長。

儘管公司將增加人力投入和營銷開支，但經營利潤率仍有望從今年的 18.5% 上升至 2027 年的 19.1% 以上。此外，公司正努力在不過度增加債務的情況下實施這些計畫。總體而言，每股獲利 (EPS) 應可自今年的 15.95 美元增長至 2027 年的近 22 美元，年增長率達 11%。

雖然以 12 個月預期收益計算，達美樂當前股價本益比 27.8 並不便宜，但只要收益持續增長，股價仍有上升空間，不需要估值擴張。公司即將於 7 月 18 日公佈季度財報，可能會成為股價早期催化劑，只要財報顯示公司正朝著這些目標取得進展。