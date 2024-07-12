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鉅亨速報

盤中速報 - 美隆電(2477)大漲7.35%，報29.2元

鉅亨網新聞中心 2024-07-12 10:48

美隆電(2477-TW)12日10:48股價上漲2元，報29.2元，漲幅7.35%，成交3,469張。

美隆電(2477-TW)所屬產業為其他電子業，主要業務為家用、車用、多媒體及專業用影音電子產品之設計研發、製造及買賣。前項有關產品及其原料進出口及代理業務。

近5日股價上漲23.08%，集中市場加權指數上漲3.69%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+83 張
  • 外資買賣超：+84 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-1 張
  • 融資增減：+670 張
  • 融券增減：+40 張

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