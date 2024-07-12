盤中速報 - 美隆電(2477)急拉4.01%報28.45元，成交3,087張
鉅亨網新聞中心 2024-07-12 10:36
美隆電(2477-TW)近5分K漲速4.01%，12日10:36報28.45元，成交3,087張，今日漲幅為4.6％。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
美隆電(2477-TW)近5日股價上漲23.08%，所屬產業為其他電子業，相關其他電子上漲4.26%。集中市場加權指數上漲3.69%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+83 張
- 外資買賣超：+84 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-1 張
- 融資增減：+670 張
- 融券增減：+40 張
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