盤中速報 - 高鋒(4510)急拉3.38%報30.0元，成交3,820張
鉅亨網新聞中心 2024-07-12 10:45
高鋒(4510-TW)近5分K漲速3.38%，12日10:45報30.0元，成交3,820張，今日漲幅為1.52％。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
高鋒(4510-TW)近5日股價上漲51.15%，所屬產業為電機機械，相關電機機械股價指數下跌0.2%。櫃買市場加權指數上漲1.45%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-22 張
- 外資買賣超：-22 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：0 張
- 融資增減：-31 張
- 融券增減：+1,250 張
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