盤中速報 - 高鋒(4510)急跌-3.46%報24.4元，成交14,677張
鉅亨網新聞中心 2024-07-09 09:50
高鋒(4510-TW)近5分K跌速3.46%，09日09:50報24.4元，成交14,677張，今日漲幅為3.17％。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
高鋒(4510-TW)近5日股價上漲42.9%，所屬產業為電機機械，相關電機機械股價指數上漲1.05%。櫃買市場加權指數上漲1.16%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-143 張
- 外資買賣超：-143 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：0 張
- 融資增減：+4,770 張
- 融券增減：+518 張
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